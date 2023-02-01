Более половины жилья в стране введено населением

Согласно данным Циан.Аналитики, 2022 год стал вторым годом подряд, когда объемы ИЖС превысили ввод жилья девелоперами. Доля объемов строительства населением увеличилась до 55,7%. За год объем ввода населением увеличился на 16,5%, в то время как застройщиками – только на 4,6%. Ввод жилья населением превысил ввод жилья девелоперами в 66 из 85 субъектов РФ (в прошлом году таких регионов было 64).

Максимальная доля ИЖС в общем объеме строительства традиционно в Северо-Кавказском ФО (73%). Лишь в двух федеральных округах девелоперы ввели больше жилья, чем население – в Северо-Западном (57%) за счет Санкт-Петербурга и Уральском (55%), хотя, как видно из данных, и здесь отрыв невелик. В 2021 г. более половины жилья было введено девелоперами также в Центральном ФО, но в 2022 г. на ИЖС приходится уже 54% всего ввода.

Самые высокие объемы ИЖС зафиксированы в Московской области (17% всего ввода в стране), Краснодарском крае (8%), Ленинградской области (5%), Татарстане (4%), Башкортостане (3%). В столичных агломерациях наиболее распространен формат коттеджных поселков, в южных регионах жизни в индивидуальных домах способствуют комфортные климатические условия, в Татарстане и Башкортостане среди населения популярно проживание в собственном доме.