Банки будут терять по 50 млрд в год при введении цифрового рубля – эксперт

Банки могут потерять до 250 млрд рублей за пять лет после запуска цифрового рубля, а магазины будут выигрывать по 80 млрд рублей в год. Аналитики полагают, что цифровой рубль поставит банки перед «дилеммой заключенного», считают эксперты компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey в России), опрошенные РБК.

«Цифровой рубль обещает стать одной из главных новаций платежной системы страны в 2023 году и позволит России закрепить позиции мирового лидера с точки зрения финансовых систем и инструментов, но рынку предстоит период адаптации», – считают эксперты «Яков и партнеры».

При внедрении цифрового рубля затраты на обслуживание платежей снизятся, а главными выгодоприобретателями этой меры станут ретейлеры. Потребители и банки, наоборот, могут потерять часть доходов, предупреждают они.

Чтобы минимизировать потери от внедрения цифрового рубля, банки – эмитенты карт могут использовать стратегию «защиты» или «атаки». «Сейчас банки видят перед собой своеобразную «дилемму заключенного». Они могут сопротивляться изменениям и замедлить внедрение ЦВЦБ или, наоборот, возглавить процесс и получить от этого несоразмерную выгоду», – говорит партнер «Яков и партнеры» Илья Иванинский.