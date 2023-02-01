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Сбер улучшил ипотеку без первоначального взноса

Сбер улучшил условия программы «Ипотека без первоначального взноса», которая стартовала в мае 2022 года. Теперь клиенты могут купить по ней не только квартиру или жилой дом с землёй, но и апартаменты, комнату или долю в недвижимости. Купить жилье можно в новостройке или на вторичном рынке.

Максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, но не более 80% стоимости существующего жилья. Срок кредитования — до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы господдержки и субсидирования ставки застройщиками.

Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку без первого взноса можно онлайн на Домклик — для жилья в новостройках или на вторичном рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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