Как распознать подделку в интернет-магазинах?

Прежде всего у магазина должен быть физический адрес, по которому можно вернуть товар, рассказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Кроме того, потребителей должны настораживать очень большие скидки, например более 30-40%, которые предоставляют малоизвестные продавцы. Множество отрицательных отзывов на товар или на сам магазин также должны заставить потребителя задуматься – нужно ли покупать у этого продавца.

Если речь идет о продукции, которая подлежит обязательной цифровой маркировке (обувь, одежда, духи, туалетная вода), то главным признаком подлинности является наличие кода маркировки. Его можно проверить при получении товара с помощью специального приложения «Честный знак».