Новости

Уставный капитал Россельхозбанка увеличен до 522,583 млрд рублей

Целью увеличения уставного капитала стало поддержание финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В результате дополнительного выпуска акций уставный капитал банка был увеличен на 17,6 млрд рублей и составляет 522,583 млрд рублей.

Увеличение уставного капитала Россельхозбанка произведено в целях поддержания финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличения финансирования экспортеров продукции агропромышленного комплекса.

Читайте также:

Молочные реки: может ли стартап на молоке стать бизнесом мечты
25 января 2023
Россельхозбанк запустил бесплатный сервис по рекламе фермерской продукции
19 июля 2022

Докапитализация позволит Россельхозбанку увеличить объемы поддержки АПК. Банк успешно справляется с задачей мультипликации капитала и остается основным финансовым партнером, как для крупных аграрных холдингов, так и для более мелких фермерских предприятий. В настоящий момент сельскому хозяйству требуется реализация масштабных инвестиционных программ, для наращивания продовольственной безопасности страны.

В 2022 году банк выполнил бизнес-задачи, в том числе выделив на поддержку АПК более 1,5 трлн рублей. Объём выданных по льготной ставке средств на сезонные работы превысил 512 млрд рублей, что на 44% выше результата 2021 года. Доля средств, выданных на сезонные работы по льготной ставке, составила 73%. В целом на сезонные полевые работы Россельхозбанк выдал почти 700 млрд рублей, что на 32% превышает результат 2021 года. В выдачах кредитов на сезонные полевые работы доля банка на рынке составляет около 70%. При этом в ряде регионов Россельхозбанк– единственный банк, который финансирует сезонные полевые работы.

Предыдущее увеличение уставного капитала Россельхозбанка было осуществлено в конце 2021 года в объеме 25 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#СвоёФермерство #СвоёРодное":
Все материалы сюжета (21)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Пятизвездочные отели оказались самыми пострадавшими на гостиничном рынке
Санкции и налоговая нагрузка не сломили российскую нефтянку – Финам
В 2023 году повторить рекорды 2022 по вводу жилья будет сложно – аналитики Циан
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес