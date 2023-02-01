Названы районы Москвы с самыми бюджетными новостройками

Самый доступный район – Кузьминки, здесь средний бюджет составляет 4,873 млн рублей за лот. При этом за месяц цены в районе выросли на 1,1%. Об этом «Известиям» 31 января сообщил сервис анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

На втором месте по доступности находится район Крюково. Несмотря на то что это эксклав Москвы, средний бюджет покупки здесь заметно выше, чем в Кузьминках, и составляет 7,175 млн рублей. За месяц цены здесь незначительно сократились – на 0,3%.

Замыкает тройку самых доступных районов столицы Митино со средним бюджетом покупки 8,786 млн рублей. За месяц этот показатель в районе снизился на 1,1%.