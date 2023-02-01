Новый сезон Байкальского научного слэма открыл межрегиональный Научно-образовательный центр «Байкал»

Первое в этом году мероприятие, цель которого популяризировать науку, собрал более 50 слушателей. Об этом рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Свои выступления вниманию публики представили три молодых исследователя. У каждого было 10 минут, чтобы представить результаты своей научной работы, а также продемонстрировать навыки стендапа.

По традиции, победителей слэма выбирали по уровню шума аплодисментов. Больше всех аплодировали докладу Максима Смирнова о глобальном потеплении, второе место у Арсения Фартышева, на третьем месте – Елизавета Полякова.

Заявку на участие в Байкальском научном слэме ученые могут подать на сайте НОЦ «Байкал». Следить за анонсами научных батлов можно в официальном телеграм-канале научно-образовательного центра.