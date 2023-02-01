Генеральный директор ИркАЗа провел родительские собрания

Евгений Рапацевич встретился с родителями, дети которых которые посещают кружки и секции в ДК «Металлург».

Руководитель завода на встречах рассказал о работе Дворца культуры «Металлург». В среднем на содержание учреждения Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ тратит порядка 50 млн рублей в год. В прошлом году на средства ИркАЗа сделали реконструкцию площади перед зданием: установили ограждения, новые скамейки, урны, настелили новую тротуарную плитку и отремонтировали лестницы. Сейчас идут работы по замене напольной плитки внутри помещения. В планах ремонт главной сцены и туалетов.

Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ:

– Главная задача таких собраний – познакомиться с родителями, чьи дети посещают наш Дворец культуры. На сегодняшний день в «Металлург» на кружки и секции ходят почти пятьсот ребятишек, и мы хотим, чтобы их пребывание здесь было комфортным и безопасным. Поэтому завод постоянно выделяет средства на инвентарь, оборудование и ремонты.

Анастасия, жительница Шелехова:

– Мой ребенок занимается творчеством в «Металлурге» уже более пяти лет, и я хочу отметить, что такая встреча с руководителем завода состоялась впервые, что не может ни радовать. Из первых уст мы узнали о том, как живет дворец, какие планы по развитию этого учреждения культуры. Спасибо, Евгению Рапацевичу за то, что нашел время встретиться с родителями.

Собрания проходили три дня, за это время генеральный директор встретился более чем со ста пятьюдесятью родителями. В планах сделать такие встречи регулярными.