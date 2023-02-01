За год новостройки в ближнем Подмосковье подорожали на 15%

24% районов столкнулся с понижением стоимости квадратного метра. Еще столько же продемонстрировали рост в пределах 5%. Об этом «Известиям» 31 января рассказали аналитики группы компании Ikon Development.

В 33 локациях стоимость поднялась на 5-10%, еще в 24 – от 10 до 20%, и лишь Очаково-Матвеевское, Котловка, Братеево и три центральных района – Таганский, Тверской и Мещанский – имели дело с ростом цен более чем на 20%, подчеркнули аналитики.

«Для наглядности необходимо сопоставить эти цифры с показателями городских округов, образующих ближнее Подмосковье (первичное предложение). Из них только Долгопрудный и Котельники, которые суммарно содержат всего 3,5% в рамках взятой выборки, не дотянули до роста в 10%», – рассказали специалисты.