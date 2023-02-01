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Новый сервис бесконтактной оплаты телефоном появится у иркутян

МТС запускает сервис бесконтактной оплаты покупок телефоном МТС Pay. Он включает в себя мобильное приложение МТС Pay и модуль Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Модули появятся в магазинах МТС в Иркутске в начале марта.

Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

МТС Pay позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты картами.

Сервис доступен абонентам других операторов и клиентам российских банков. С 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль Pay Tag. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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