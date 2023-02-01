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Фильм канала Discovery о заводе полимеров в Усть-Куте набрал более миллиона просмотров

Ролик «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» впервые показали в феврале 2022 года.

«В нефтегазовой отрасли он стал одним из самых популярных в подобном жанре документалистики. Для нас это лучшая награда. Фильм показали на канале Discovery в феврале 2022 года. Вспоминаем с ностальгией и планируем другие премьеры», – комментируют в пресс-службе создателя предприятия – Иркутской нефтяной компании.

Discovery channel в России рассказали зрителю  о масштабном строительстве завода полимеров в Усть-Куте, а также
о производственном цикле создания полимеров – от добычи газа на месторождениях ИНК до выпуска полиэтилена. Особое внимание в фильме уделено крупнейшей логистической операции в современной истории  — доставке крупнотоннажного оборудования из Южной Кореи в Усть-Кут через Северный морской путь.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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