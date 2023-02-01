Читоркин: Лесовосстановление – ключевая задача лесного хозяйства в Иркутской области

В Иркутской области с 2023 года впервые мероприятия по восстановлению лесов в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» будут выполняться как по госзаданию силами автономных учреждений, так и на контрактной основе. К работам по контрактам будут привлекаться представители малого бизнеса.

– Лесовосстановление – ключевая задача лесного хозяйства в Иркутской области. По поручению Губернатора Игоря Ивановича Кобзева уже к 2024 году поставлена задача выйти на 100% показатель соотношения восстановленных лесов к выбывшим. Стратегической целью Правительства региона является создание сети лесосервисных компаний. Основой этой сети должен стать как раз локальный малый бизнес, для которого участие в этой работе даст дополнительные шансы для развития, – сказал заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

В рамках проводимой работы региональным министерством лесного комплекса на сайтах электронных торговых площадок «РТС-Тендер» и «Сбер А» размещены пять аукционов для определения подрядчиков, которые проведут лесовосстановительные мероприятия на общей площади 2,7 тыс. гектаров на контрактной основе. Всего на проведение этих мероприятий предусмотрено 35,3 млн рублей из федерального бюджета.

– Приглашаем всех заинтересованных представителей малого бизнеса к участию в торгах и совместной работе. Со своей стороны готовы оказать подрядчикам необходимую поддержку для исполнения всего объема намеченных работ в установленные сроки, – добавил Владимир Читоркин.

Всего лесовосстановительные работы по контрактам проведут на территории 27 лесничеств в период с мая по сентябрь, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.