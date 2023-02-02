Raiffeisen Bank рассматривает вариант ухода из России

Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает все возможные варианты будущего своей российской «дочки», Райффайзенбанка, в том числе и постепенный выход из нее, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение австрийского банка.



"RBI оценивает все стратегические варианты относительно будущего Райффайзенбанка в России, которые в том числе включают и постепенный выход", — говорится в материалах RBI.

Ранее в среду Raiffeisen сообщил, что его прибыль от деятельности в России за прошлый год увеличилась в 4,3 раза по сравнению с 2021 годом — до 2,058 миллиарда евро, а консолидированная прибыль всего RBI за прошлый год составила 3,627 миллиарда евро.