Новости

Raiffeisen Bank рассматривает вариант ухода из России

Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает все возможные варианты будущего своей российской «дочки», Райффайзенбанка, в том числе и постепенный выход из нее, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение австрийского банка.

"RBI оценивает все стратегические варианты относительно будущего Райффайзенбанка в России, которые в том числе включают и постепенный выход", — говорится в материалах RBI.

Ранее в среду Raiffeisen сообщил, что его прибыль от деятельности в России за прошлый год увеличилась в 4,3 раза по сравнению с 2021 годом — до 2,058 миллиарда евро, а консолидированная прибыль всего RBI за прошлый год составила  3,627 миллиарда евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Bloomberg: рост военного производства компенсирует ущерб от санкций для российской промышленности
В декабре 2022 года промпроизводство в России упало на 4,3%
Пятизвездочные отели оказались самыми пострадавшими на гостиничном рынке
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес