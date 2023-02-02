ФРС увеличила ставку на 0,25 п.п.

По итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку, как и ожидалось, на 0,25 п.п., до 4,5-4,75%. Уровень ставки находится на максимуме с 2007 г. В декабре ФРС повысила ставку на 0,5 п.п., до этого поднимала четыре раз подряд на 0,75 п.п.

– Регулятор просигнализировал о готовящихся повышениях ключевой ставки меньшими темпами, – отмечают эксперты БКС. – В целом, процесс увеличения процентных ставок все еще необходим. В планах — учитывать совокупный эффект монетарной политики.

ФРС отметила умеренный рост американской экономики — в расходах и производстве. Рост рабочих мест в последние месяцы был сильным, уровень безработицы остался низким. Инфляция немного ослабла, но остается повышенной. События на Украине создали значительные человеческие и экономические затруднения, влияют на глобальную экономическую неопределенность. Комитет очень внимателен к инфляционным рискам.