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Прогноз курса доллара на февраль 2023

В январе рубль укрепился после падения в декабре до восьмимесячного минимума. Поддержку рублю оказало возобновление операций ЦБ на валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также восстановление нефтяных цен. Однако уже в феврале ослабление рубля может возобновиться.

– Для рубля ключевой угрозой остается геополитический дисконт в российской нефти, который лишь увеличивается, – отмечают эксперты БКС. – В январе средняя цена барреля Urals была на 41,2% ниже котировок Brent. По итогам декабря эта разница составляла 38,2%.

Что касается влияния нового бюджетного правила на курс рубля, вероятно, оно будет слабее по сравнению с предыдущими его параметрами.

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– Это обусловлено тем, что они сейчас более мягкие в плане уровня нефтегазовых доходов, ниже которого начинается продажа валюты. Скорее всего, вызывающее такие операции снижение нефтяных цен, которое сокращает экспортную выручку, будет оказывать более серьезное давление на рубль в сравнении с эффектом от продажи валюты, – подчеркивают эксперты.

По мнению экспертов БКС, рубль останется под давлением сырьевого фактора, это усугубляется большим дисконтом российской нефти к рыночным котировкам, поэтому, в случае реализации в феврале пессимистичного сценария пара USD/RUB может вернуться в район девятимесячных вершин около уровня 73 руб.

– Более вероятно нахождение котировок в диапазоне 70–72 руб., – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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