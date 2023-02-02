31% работающих иркутян чувствуют хроническую усталость почти каждый день

Онлайн-сервис по поиску работы hh.ru и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос и выяснили, стали ли работающие жители Иркутской области больше уставать и в чем выражается эта усталость.

Практически каждый третий работник из Иркутской области (31%) чувствует хроническую усталость почти каждый день, еще 15% замечают, что больше устают в конце года, 13% - переживают такое состояние минимум раз в полгода, 7% - в конце каждой недели, 6% - каждый месяц. Хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины на 6 процентных пунктов (28% и 34% соответственно). Также наибольшая доля работников, которые испытывают постоянную усталость наблюдется среди представителей сферы маркетинга и PR (40%), административного персонала (36%), ИТ-специалистов и сотрудников из сферы образования (по 35%). Любопытно, что при этом 29% опрошенных не замечают за собой признаков хронической усталости, а больше всего таких ответов дают представители рабочего персонала (50%), машинисты и водители (46%).

После новогодних каникул почти половине респондентов удалось отдохнуть и перезагрузиться (47%). Остальным для отдыха и восстановления не хватило выходных дней (29%), 25% сослались на личные проблемы, 15% - на болезни, 11% слишком активно провели новогодние праздники, а 13% - работали в этот период.

Топ-5 признаков усталости, которые называли работники из Приангарья – плохое самочувствие и общая подавленность (46%), проблемы со сном (43%), пессимистичный взгляд на свое будущее (41%), повышенная тревожность (38%), а также сильное снижение эффективности (36%).

По мнению респондентов, такое состояние связано с обычной усталостью, которая накопилась за год (44%), с сидячей работой за компьютером (36%), токсичным поведением начальства (34%), личными или семейными обстоятельствами (20%), а также обострением хронических болезней (20%).