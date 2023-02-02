115 лет со дня рождения первого директора ИркАЗа

В Шелехове почтили память Тимофея Федоровича Панжина.

Цветы возложили к мемориальной доске на 14 доме в 7 квартале, где с 1967 по 1999 год жил первый директор Иркутского алюминиевого завода.

Почтить память великого человека пришли генеральный директор ИркАЗа, руководители и члены Рабочего и Молодежного советов шелеховской промплощадки РУСАЛа, ветераны производства, которым довелось работать вместе с первым руководителем завода, люди, которые знали этого простого и доброжелательного человека, а также почетные граждане, глава города и депутаты. На мероприятии присутствовал внук Тимофея Федоровича Дмитрий, который поделился своими воспоминаниями и выразил глубокую благодарность заводчанам и жителям Шелехова за то, что помнят о его знаменитом деде.

– Это очень значимое событие для всех нас. Мы всегда будем помнить этого легендарного человека. Тимофей Федорович Панжин заложил мощный фундамент в развитие нашего градообразующего предприятия, – сказал Евгений Рапацевич, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода.