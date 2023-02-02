ФАС займется завышенными платежами за ЖКУ

Счета жителей регионов увеличились в несколько раз, хотя рост с 1 декабря должен был составить 9%. Депутаты направили обращение в службу, с копией документа ознакомились «Известия».

В ФАС сообщили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке. Ведомство проводит мониторинг соблюдения регионами установленных индексов платы граждан, добавили в пресс-службе.

– Если будет выявлено превышение в конкретном муниципалитете (сейчас ведомство проводит анализ в более чем 16 тыс. муниципалитетов), информацию передадут в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), – сказали в ФАС.