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Производство сметаны «тотально» зависит от импорта – Бачин

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Как рассказал РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин, отрасль провалилась в 80-90-е годы, и сейчас ее нужно создавать заново.

Производителям продуктов удалось справиться с возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой и оборудованием, но серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», – заявил РБК основатель «АгриВолги».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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