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Новые меры поддержки для находящихся под риском увольнения введет правительство

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Дополнительные категории и меры поддержки появятся в законе «О занятости населения», сообщают «Известия».

В России разрабатывают новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» взамен того, что был принят еще в 1991 году. В документе, призванном ответить на все вызовы современного рынка труда, впервые будет закреплен статус граждан, находящихся под риском увольнения. Им, как и людям, которые хотят сменить имеющуюся работу, окажут поддержку в службе занятости.

– Новый закон о занятости разрабатывался на площадке Госдумы с участием представителей экспертных сообществ и ведомств, включая Минтруд России, – сообщили «Известиям» в Минтруде. – Цель новых норм – отразить изменения, которые произошли на рынке кадров, в том числе на законодательном уровне закрепить практики и меры поддержки, которые уже действуют.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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