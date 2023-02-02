Законопроект о труде подростков рассмотрит ГД

Трудоустройство детей с 14 лет станет удобнее для работодателя, пишут «Известия».

Разрешить подросткам официально трудиться с 14 лет без согласия органов опеки предлагают депутаты Госдумы. Такой законопроект рассмотрят в первом чтении уже в феврале. Для приема на работу достаточно будет разрешения лишь одного из родителей. Документ отменит обязательное медобследование подростков за счет работодателя и разрешит прокурорские проверки только по жалобам самих детей или их родителей.

Все защитные нормы в отношении подростков сохраняются, но облегчается сама процедура их трудоустройства, уверены авторы проекта. В аппарате детского омбудсмена и родительском сообществе идею поддержали, но предложили свои дополнения. Следует ограничить перечень разрешенных профессий для подростков, ввести строгое наказание для работодателей за обман несовершеннолетних и их работу без официального оформления, считают эксперты.