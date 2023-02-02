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Телефонные мошенники разработали новый способ обмана россиян

Злоумышленники втираются в доверие к жертве посредством ежедневных звонков, выясняли «Известия».

О схеме с «пристрелочными» звонками для обмана россиян рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По словам Соловьева, такие звонки позволяют злоумышленникам многое узнать о потенциальной жертве, и когда она проникается доверием, у нее начинают вымогать деньги. Юрист предупредил, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками Следственного комитета России (СКР).

Они сообщают о каком-либо якобы ведущемся расследовании, а затем убеждают потенциального потерпевшего озвучить свои платежные данные или взять кредит. По мнению Соловьева, на подобные уловки чаще всего попадаются пожилые люди и женщины старше 35 лет — они более доверчивы и активнее других идут на разговор.

Как говорит в беседе с «Известиями» главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников, схему с «пристрелочными» звонками можно отнести к играм вдолгую. Мошенники применяли их и раньше, но всё же куда популярнее была блицсхема одного звонка, с которой в 2021–2022 годах столкнулись многие россияне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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