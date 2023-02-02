ВТБ расширяет программу лояльности для зарплатных клиентов

Для клиентов, получающих зарплату на карту, банк запустил дополнительные категории для начисления кешбэка. К трем основным банк дополнительно будет начислять мультибонусы при покупках в аптеках или на АЗС в зависимости от пакета услуг. Об этом SIA.RU рассказали в банк.

Зарплатные клиенты с базовым пакетом услуг будут получать кешбэк при покупках в аптеках дополнительно к основным категориям – супермаркеты, кафе и транспорт. Расширена программа и для владельцев пакетов услуг «Привилегия» и «Прайм», имеющим зарплатные карты.

«Сегодня наиболее востребованным форматом программы лояльности становится не минимальный кешбэк за все покупки, а повышенный в отдельных категориях. Мы проанализировали потребительскую активность населения и добавили для наших зарплатных клиентов новые категории лояльности, в которых будет доступен кешбэк. Уже сегодня более половины владельцев зарплатных карт ВТБ активно пользуются нашей программой, поэтому расширение ее условий позволит нашим клиентам повысить начисления от транзакций», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Сегодня к обновленной программе подключилось свыше 5 млн активных клиентов ВТБ. Всего за 2022 год банк начислил им почти 20 млрд бонусов, три четверти из них они обменяли на товары в каталоге «Мультибонуса».