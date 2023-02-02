Сергей Русанов покидает банк «Открытие»

4 февраля 2023 года правление банка «Открытие» покидает Сергей Русанов, в течение 5 лет курировавший ИТ-блок. Под его руководством банк «Открытие» в беспрецедентные для российского банковского рынка сроки провел крупнейшую трансформацию ИТ-ландшафта, состоящего из 546 наследных систем 14 банков, а также обновил все базовые технологии группы «Открытие». Об этом SIA.RU рассказали в банке.

За время его работы в «Открытии» были созданы единая фронтальная система и системы ДБО на собственной омниканальной цифровой платформе, кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки и управления продажами и рисками, проведена централизация центров обработки данных, внедрены новые комплексы киберзащиты. К «Открытию» были присоединены и трансформированы Бинбанк и РГС-Банк.

Параллельно с работой в банке Сергей Русанов возглавлял кафедру группы «Открытие» на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ и Наблюдательный совет дочерней ИТ-компании.