Константин Зайцев посетил выставку «Сибирские дороги»

Председатель правительства Иркутской области принял участие в открытии V Международной практической семинар-конференции «Сибирские дороги». Ее темой стали инновации и опыт в дорожном строительстве, в том числе – проектирование и строительство дорог в Сибири, с резко континентальным климатом и вечной мерзлотой. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Площадка объединяет единомышленников, участников дорожно-строительного процесса вокруг единых целей и задач. Качественные дороги нужны всем – и это, безусловно, приоритетное направление деятельности. Каждый год в Иркутской области вводятся новые километры дорог, и эти темпы необходимо увеличивать. В регионе принята пятилетняя программа развития дорожного хозяйства. Перед нами стоит важная задача – привести 85% дорог опорной сети региона в нормативное состояние к 2027 году, – сказал Константин Зайцев.

В семинаре-конференции принимают участие представители государственных органов власти, министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ГИБДД, проектных институтов, подрядных организаций, компаний, которые производят технику и материалы для проведения работ, занимаются лабораторными испытаниями дорожно-строительных материалов.

В числе обсуждений – опыт устройства оснований автодорог в районах вечной мерзлоты, перспективы стального мостостроения. применение беспилотных летательных аппаратов для контроля дорожного строительства, использование лазерного сканирования при проведении работ, внедрение инновационных материалов.