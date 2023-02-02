Иркутская область попала в «красную зону» по уровню инфляции

Согласно докладу Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», Приангарье попало в «красную зону» по уровню инфляции среди регионов России. В ней также оказались Мурманская, Костромская, Калужская области и Республика Ингушетия.

По данным регулятора, инфляция в регионе в ноябре 2022 года составила 14,76%, что попадает в «красную зону» статистики Банка России (от 14% до 19%). Помимо Приангарья высокие показатели зафиксировали в Мурманской, Костромской, Калужской областях и Республике Ингушетия.

Абсолютным лидером Иркутская область стала и среди сибирских соседей: средний показатель по данным Сибирского ГУ составил 12,7%.

«Дальнейшее замедление годового роста цен товаров нивелировано индексацией тарифов на коммунальные услуги. Рекордный урожай зерновых, расширение животноводческих мощностей привели к замедлению роста цен на мясопродукты, молоко и масло, макаронные изделия и крупы», – комментирует СГУ.

По результатам опроса предпринимателей, увеличение краткосрочных ценовых ожиданий бизнеса связано с удорожанием сырья и комплектующих, ростом коммунальных тарифов. Так, производители тепличных овощей планируют увеличить цены из-за роста затрат на обогрев теплиц. Автодилеры сообщали о предстоящем повышении цен из-за удорожания запчастей и комплектующих, приобретаемых через азиатских поставщиков.