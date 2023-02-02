Россияне за год накопили в «цифре» 1,6 млрд рублей по индивидуальным пенсионным планам СберНПФ

СберНПФ подвёл итоги продаж индивидуальных пенсионных планов (ИПП) в 2022 году. Сегодня клиенты все чаще оформляют пенсионные продукты в «цифре» и пополняют их онлайн. В 2022 году россияне, самостоятельно открывшие программы ИПП в цифровых каналах, дистанционно пополнили эти программы на 1,6 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2021-м.

26,5 тыс. россиян в прошлом году открыли ИПП СберНПФ в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте фонда. Средний первоначальный взнос в цифровых каналах составил 10 тыс. рублей, текущий взнос — 3 тыс. рублей. Оба показателя за год сохранились на уровне 2021 года.

55% клиентов, которые оформили договоры ИПП онлайн, пополняли их ежемесячно, 33% — ежегодно, 12% — ежеквартально. Лучше всего с такой задачей справляется автоплатеж — в прошлом году эту услугу стали использовать вдвое чаще.

Подробнее об индивидуальном пенсионном плане — на сайте СберНПФ.