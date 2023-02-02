Производственные объекты ИНК могут включить в путеводитель по промышленному туризму России

Иркутский завод полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) посетили представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) и министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в рамках акселератора по развитию промышленного туризма.

Целью экскурсии стало комплексное тестирование и оценка программ посещения производственных объектов компании, разрабатываемых в ходе акселератора. Напомним, в конце 2022 года по результатам отбора ИНК стала участником II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность». Организаторами выступают АНО «Агентство стратегических инициатив», РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Минпромторг России.

ИНК совместно с экспертами проекта разработала кейсы, направленные на повышение информированности о компании, производственных объектах, формирование новой политики диалога с жителями и технологическую карту промышленной экскурсии.

В рамках разработанного маршрута гости узнали об истории Усть-Кута и развитии промышленности в городе, также они посетили комплекс приемки, хранения и отгрузки сжиженных углеродных газов.

На площадке строительства Иркутского завода полимеров экспертам продемонстрировали установки производства этилена, ректификационную колонну, рассказали о технологическом процессе и экологической безопасности. При строительстве объекта используются передовые технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям. Группе показали и вахтовый поселок с социальной инфраструктурой предприятия – столовой, спортивным залом, комнатой отдыха и др.

Также сотрудники ИНК рассказали о перспективах трудоустройства на завод и востребованных специальностях. При запуске объекта будет создано 1600 новых рабочих мест. Знакомство с профессиями газохимического кластера – одна из основных задач экскурсий. В 2022 году производственные объекты компании посетили 217 человек. Основная часть экскурсантов – школьники и студенты.

– Иркутская нефтяная компания ставит перед собой цель – развитие территорий Усть-Кутского района. Это место, где мы реализуем наш крупнейший инвестиционный проект и считаем для себя важным развивать не только промышленность, но и другие сферы жизни данной территории. Промышленный туризм – эффективный и качественный инструмент, который позволит привлечь внимание жителей России к Усть-Кутскому району, познакомит с производственными объектами, городом и уникальной природой в целом. Предприятию это позволит в очередной раз продемонстрировать свою открытость и готовность к ведению диалога с местными сообществами, – рассказала директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

Эксперты АСИ высоко оценили работу предприятия, содержательность маршрутов, комплексный, структурированный подход и высокую организацию.

– Строительство крупнейшего в стране Иркутского завода полимеров – это тот самый проект, которым может гордиться вся страна. Впечатляет размах производства, вовлеченность персонала в работу, с интересом слушаешь о доставке и транспортировке оборудования для завода. Об этом нужно рассказывать всем, и проект действительно должен быть в масштабах всей страны. У компании есть все перспективы развития промтуризма: ИНК демонстрирует экологическую политику, производственную безопасность, профориентацию с молодежью и поддерживает региональный бренд. Это хороший пример для других предприятий, – отметила методолог, разработчик методологии развития промышленного туризма АСИ, ментор Иркутской области Наталья Кисельникова.

Итогом экскурсионной поездки стала стратегическая сессия, на которой представители АСИ проанализировали туристические маршруты всех участников проекта от Иркутской области и выработали перечень рекомендаций для каждого предприятия. По итогам мероприятия производственные объекты ИНК смогут войти в федеральный путеводитель по промтуризму.