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Ветеранам боевых действий из Иркутской области будут компенсировать затраты на санаторно-курортное лечение в России

Постановление подписал председатель кабмина Константин Зайцев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Согласно изменениям, ветераны или члены семей погибших ветеранов боевых действий теперь имеют право выбора: или получить бесплатную путевку в санатории Приангарья или получить компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санатории, расположенные на территории России. Компенсация предоставляется из расчета 50 процентов от стоимости путевки на 14 календарных дней пребывания в санатории, но не более 30 тысяч рублей.

Обращаться по предоставлению путевок необходимо в управление соцзащиты по месту жительства

Напомним, в конце декабря в Иркутской области заработал центр сопровождения семей участников специальной военной операции. Здесь семьи могут получить психологическую или юридическую помощь, решить различные трудные жизненные ситуации. Обратиться в центр можно очно по адресу: Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30/1, третий этаж; по телефонам 8-901-667-94-48 или 8-800-6-000-000.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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