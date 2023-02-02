В Иркутской области объемы строительства жилья в 2023 году составят 1 млн 200 тыс. кв. метров, сообщил губернатор Игорь Кобзев во время рабочей встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Это соответствует уровню 2022 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области https://irkobl.ru/

По данным Росстата, в 2022 году в Иркутской области введено в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров, что превышает плановые показатели на 12,2% и показатели 2021 года на 3,9 %.

– В Иркутской области активно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилфонда. Регион показал уверенный рост в 2022 году по этому показателю. В текущих условиях необходимо не сбавлять темп и реализовывать проекты, которые позволяют формировать в регионе необходимую для улучшения жизни людей инфраструктуру, – отметил в ходе рабочей встречи Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Так, нарастающим итогом с 2019 года по региональной адресной программе переселения из аварийного жилищного фонда расселено 399,79 тыс. кв. метров. За это время в новые дома переехали свыше 21 тыс. человек.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об итогах прошлого года и о планах по развитию жилищного строительства в регионе в текущем году.

– Плановый показатель, установленный Минстроем России на 2022 год, в Иркутской области достигнут. В 2023 году в Приангарье планируется построить 1 млн 200 тыс. кв. метров жилья, на 2024 год этот показатель предварительно составляет 1 млн 259 тыс. кв. метров. Комплексная работа для достижения этих показателей будет продолжена, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Особое внимание в Иркутской области уделяется комплексному развитию территорий (КРТ). Первый жилой комплекс в регионе с применением механизма комплексного развития территорий начали возводить в г. Усолье-Сибирском, в это жилье также переедут граждане из ветхих и аварийных домов.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в регионе ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега г. Иркутска. Так, запланировано строительство блоков вторичных отстойников и аэротенков, объектов энергетического хозяйства и сетей связи, цеха механического обезвоживания и благоустройство прилегающей территории в рамках 9-го этапа реконструкции. Работы по восьмому и девятому этапам реконструкции сооружений ведутся с опережением графика.