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ЕС намерен ввести десятый пакет санкции против России 24 февраля

Евросоюз намерен ввести десятый по счету пакет санкций против России до 24 февраля – годовщины начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

– К 24 февраля, ровно через год после начала вторжения, мы намерены ввести в действие десятый пакет санкций, – сказала она

По ее словам, действующие девять пакетов санкций «подрывают российскую экономику». Глава ЕК утверждает, что ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в €160 млн в день».

Лидеры институтов ЕС находятся в Киеве, где 3 февраля пройдет саммит ЕС — Украина.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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