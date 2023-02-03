Мэр Иркутска стал одним из лидеров медиарейтинга первых лиц СФО в январе 2023 года

Первое место занял Анатолий Локоть (Новосибирск), второе – Сергей Шелест (Омск), третье – Руслан Болотов (Иркутск). Данные приводит «Медиалогия».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял участие в церемонии закрытия проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России».

Также мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил готовность к выходу на улицы Новосибирска 9 новых троллейбусов «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусным завода. По сообщениям СМИ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградил победителей 23-го фестиваля снежных скульптур. На аппаратном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что среднесуточная норма по вывозу снега должна составлять не менее 20 тыс. кубометров.

Мэр Омска Сергей Шелест посетил школу №88, где делают капитальный ремонт здания. Также мэр Омска Сергей Шелест рассказал в социальных сетях, что в департаменте образования администрации города сменится руководитель.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Телеграм-канале опубликовал фото из мастерской члена Союза художников Михаила Минина, где идет работа над макетом памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. По поручению мэра Омска Сергея Шелеста, власти города разработают маршруты объезда на время ремонта Ленинградского моста после опроса водителей.

Мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности на территории города в связи с аномальными морозами.

В Иркутске в 2023 году планируют создать дополнительную полосу при въезде на Академический мост с улицы 3 Июля. Как отметил мэр Руслан Болотов, ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на участке протяженностью 600 м. По сообщениям СМИ, мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Рождения генерала армии Афанасия Белобородова. В День российского студенчества по решению мэра Иркутска Руслана Болотова учащиеся высших и средних специальных образовательных учреждений города имели возможность воспользоваться правом бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте.