Банки смогут замораживать счета мошенников

Регулятор взялся за дропперы через которые злоумышленники обналичивают деньги, сообщают «Известия».

Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней перевод клиента, даже если он подтверждает согласие на него, но счет получателя дискредитирован. Такие поправки к закону «О Национальной платежной системе» в марте Госдума может рассмотреть в первом чтении.

В ЦБ, при участии которого разработан проект, надеются, что он поможет бороться с мошенничеством превентивно. Эксперты считают, что важно разработать четкий алгоритм противодействия злоумышленникам, чтобы от заморозок не страдали невиновные.

Как рассчитывают в Центробанке, усовершенствованный механизм антифрода (меры по противодействию мошенничеству) наряду с самозапретом на кредиты позволит снизить количество несанкционированных переводов. Там пояснили, каким образом будет действовать система.