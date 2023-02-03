Начался прием заявок на третий поток обучения в рамках АТБ PLUG-IN

Стартовал очередной, уже третий, отбор претендентов на обучение по программе АТБ PLUG-IN с дальнейшим трудоустройством в Азиатско-Тихоокеанский банк. Подготовка молодых IT-специалистов пройдет на базе Дальневосточного федерального университета. Третий поток предусматривает более расширенную программу.

Проект АТБ PLUG-IN стартовал в 2022 году. Обучение проходило по направлениям Java и Flutter. Первый набор слушателей работал над созданием инвестиционного приложения, второй разрабатывал приложение для сотрудников банка с функциональностью по бронированию рабочих мест и переговорных.

«Первые студенты уже успешно завершили курсы, получили диплом о профессиональной переподготовке и работу в IT-командах Азиатско-Тихоокеанского банка. Они развивают мобильное приложение банка и другие важные проекты», – рассказал IT-директор АТБ Руслан Хисматуллин.

Программа для третьего потока претерпела изменения. Теперь продолжительность интенсива составит не 3, а 3,5 месяца. Вместо трека по мобильной разработке Flutter будет обучение по frontend-разработке React. Вторым направлением по-прежнему останется программирование на Java. В дополнение к основному блоку предусмотрен курс «Системный анализ».

2 февраля состоится вебинар с презентацией нового учебного курса «Системный анализ». Спикерами выступят лидер по практикам системной аналитики АТБ Наталья Крикун и руководитель проекта АТБ PLUG-IN Екатерина Акинина. Слушатели узнают, что такое системный анализ и зачем он нужен в IT, какие навыки и знания нужно прокачать для успешного развития, а также получат подробности о курсе «Системный анализ» и как на него попасть.

Регистрация на бесплатный вебинар «Новый курс: Системный анализ» – по ссылке.

Студенты третьего потока АТБ PLUG-IN будут обучаться у ведущих преподавателей ДВФУ и экспертов АТБ. Банк выплатит ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей пропорционально сроку обучения. Участники приобретут теоретические и практические знания, а также поработают над реальным кейсом от банка.

«АТБ видит большие перспективы именно в молодых амбициозных IT-специалистах, которые готовы прокачать свои навыки и хотят прочно закрепиться в своей сфере. И мы даем такую возможность: делимся знаниями по продвинутым программным технологиям и трудоустраиваем в свою команду профессионалов», – прокомментировал директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

Стать участниками проекта АТБ PLUG-IN могут студенты выпускных курсов и уже состоявшиеся выпускники как IT-факультетов, так и те, кто имеет математическое, инженерное образование, знают основы проектирования IT-систем, обладают знаниями основ любого объектно-ориентированного языка программирования.

Чтобы пройти обучение, необходимо до 3 марта заполнить анкету на сайте www.atbplugin.tech и выполнить тестовые задания. Также требуется подготовить небольшую видеовизитку с самопрезентацией и объяснением, чем именно вас заинтересовало участие в программе.

Результаты отбора будут объявлены 17 марта. Обучение третьего потока начнется 20 марта.

Центр обучения АТБ PLUG-IN в конце 2022 года был отмечен несколькими наградами в области образования, социальных проектов и информационных технологий. В частности, получил премию в номинации «За вклад в развитие образования» в рамках Форума «Эффективное образование», премию «Развитие регионов. Лучшее для России» в номинации «Лучший проект по подготовке кадров» в рамках ежегодного форума, а также премию Digital Leaders Award в номинации «Проект года» в категории «Программы обучения цифровым навыкам» в рамках седьмого ежегодного Форума «Время инноваций».