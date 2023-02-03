Альфа-Банк запустил первый ресторанный рейтинг на основе данных по чаевым

Сервис безналичных чаевых «нетмонет», принадлежащий Альфа-Банку, посмотрел, где и сколько люди оставляли на чай в 2022 году. Организаторы рейтинга нашли простой способ понять, какие рестораны нравятся людям, не спрашивая их об этом. И поняли – это самая объективная оценка. Вместо сотни экспертных рейтингов –один народный – tip top.

Аналитики сравнили рестораны, кафе, бары и даже стритфуд по трем критериям: в каких ресторанах самый высокий процент чаевых от чека, где получали чаевые чаще всего и в каких ресторанах было больше позитивных отзывов. Рейтинг любимых народных ресторанов был составлена на основе 9 677 039 транзакций в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга.

В каждой категории представлены по 30 ресторанов-финалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Топ-5 ресторанов в Москве суммарно с учетом всех критериев – это Eggsellent, СУП-кафе, The Бык (Страстной бульвар) и Sempre, а в Санкт-Петербурге – Big Wine Freaks, Mio, Птичий двор, Рыба моей мечты и Щука.

Также в списке есть рейтинг новых ресторанов, которые подключились к «нетмонет» недавно, но уже показали яркие результаты, по мнению посетителей. В Москве пятерка лидеров это – The Greeks, Le Pigeon, Магадан Гостинный Двор, The Бык на Арбате и Кривоколенный 9с3. В Питере это – Fresa's, PioNero, Voда & Еда, La Biga pizza&pasta и GrazieRagazie.

«Сервис Альфа-Банка «нетмонет» – это синоним электронных чаевых и знак качества как для рынка, так и для клиентов. А чаевые — это качество сервиса, выраженное в деньгах. Мы рады представить проект, который меняет ландшафт не только ресторанного бизнеса, но и сервиса в целом», – прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«Чаевые – это выбор миллионов людей, который мы превратили в статистику. Посетители ресторанов смогут выбрать, куда им сходить, ориентируясь на мнение таких же, как они, клиентов. Мы надеемся открыть больше новых имен, в дальнейшем мы планируем добавить новые локации и сделать рейтинг ежегодным», — рассказал Георгий Высоцкий, основатель и директор «нетмонет».

Подробнее о рейтинге, критериях и ресторанах-победителях читайте на сайте проекта.