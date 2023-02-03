Сбер начал продавать наличные дирхамы ОАЭ

В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы — валюту Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сервис реализуется в тестовом режиме, чтобы понять востребованность такой услуги.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

– ОАЭ — с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой — активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. Поэтому я думаю, что наша новая услуга будет пользоваться спросом и что по мере его роста будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой. Также мы рассматриваем возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде.

Сейчас приобрести наличные дирхамы можно в офисах Сбера по следующим адресам в Москве:

ул. Сретенка, 14;

ул. Земляной Вал, 41, стр. 1;

ул. Большая Якиманка, 18;

ул. Вавилова, 19;

ул. Брянская, дом 8.

Если спрос на эту валюту окажется высоким, количество отделений, где можно её приобрести, увеличится.