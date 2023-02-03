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Газпромбанк запустил трансграничные переводы в казахских тенге

Газпромбанк расширяет перечень валют для проведения переводов клиентами-физическими лицами.

Со 2 февраля клиенты могут переводить казахстанские тенге со своих счетов в Газпромбанке на счета физических и юридических лиц в любой банк на территории России, а также за рубежом.

Минимальная сумма перевода не ограничена. При этом комиссия составляет 1% от суммы перевода (минимум – 300 рублей, максимум – 1500 рублей). Воспользоваться новым сервисом по переводам можно в офисах Газпромбанка. Для этого нужно открыть текущий счет в тенге и предоставить реквизиты счета получателя перевода.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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