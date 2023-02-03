Два участка подтопило в Большой Тарели Качугского района

Проведены работы по отводу наледевых вод. Угрозы подтопления жилых домов нет. Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

В населенном пункте Большой Тарели Качугского района в результате промерзания русла реки Тарель произошло подтопление наледевыми водами двух приусадебных участков.

Накануне силами местной администрации проведена работа по отведению воды за границы населенного пункта путем распиловки льда. При помощи трактора и ручных бензопил создан водоотвод шириной 0,4 метра и протяженностью 40 метров. До стабилизации обстановки в Качугском районе будет действовать режим повышенной готовности.

На остальных реках области гидрологическая обстановка стабильная. Уровни воды ниже критических отметок. Толщина льда на реках области составляет 51-110 см: на реках Иркут, Китой – на 23-28 см больше нормы, на реках Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Киренга, Нижняя Тунгуска – около нормы, на реке Лена – преимущественно около нормы, на реке Витим – на 23 см меньше нормы.

На озере Байкал, Братском и Усть-Илимском водохранилищах толщина льда составляет 18-72 см, что на 5-20 см меньше нормы.