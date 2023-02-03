Новости

Два участка подтопило в Большой Тарели Качугского района

Проведены работы по отводу наледевых вод. Угрозы подтопления жилых домов нет. Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

В населенном пункте Большой Тарели Качугского района в результате промерзания русла реки Тарель произошло подтопление наледевыми водами двух приусадебных участков.

Читайте также:

Девушка провалилась под лед на Байкале
31 января 2023
Судно на воздушной подушке сгорело в Ольхонском районе на Байкале
30 января 2023

Накануне силами местной администрации проведена работа по отведению воды за границы населенного пункта путем распиловки льда. При помощи трактора и ручных бензопил создан водоотвод шириной 0,4 метра и протяженностью 40 метров. До стабилизации обстановки в Качугском районе будет действовать режим повышенной готовности.

На остальных реках области гидрологическая обстановка стабильная. Уровни воды ниже критических отметок. Толщина льда на реках области составляет 51-110 см: на реках Иркут, Китой – на 23-28 см больше нормы, на реках Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Киренга, Нижняя Тунгуска – около нормы, на реке Лена – преимущественно около нормы, на реке Витим – на 23 см меньше нормы.

На озере Байкал, Братском и Усть-Илимском водохранилищах толщина льда составляет 18-72 см, что на 5-20 см меньше нормы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским
Иркутская область попала в «красную зону» по уровню инфляции
Издержки нефтегазовой отрасли Иркутской области в 2022 году выросли в 2,5 раза
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес