Два участка подтопило в Большой Тарели Качугского района

Проведены работы по отводу наледевых вод. Угрозы подтопления жилых домов нет. Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.
В населенном пункте Большой Тарели Качугского района в результате промерзания русла реки Тарель произошло подтопление наледевыми водами двух приусадебных участков.
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Накануне силами местной администрации проведена работа по отведению воды за границы населенного пункта путем распиловки льда. При помощи трактора и ручных бензопил создан водоотвод шириной 0,4 метра и протяженностью 40 метров. До стабилизации обстановки в Качугском районе будет действовать режим повышенной готовности.
На остальных реках области гидрологическая обстановка стабильная. Уровни воды ниже критических отметок. Толщина льда на реках области составляет 51-110 см: на реках Иркут, Китой – на 23-28 см больше нормы, на реках Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Киренга, Нижняя Тунгуска – около нормы, на реке Лена – преимущественно около нормы, на реке Витим – на 23 см меньше нормы.
На озере Байкал, Братском и Усть-Илимском водохранилищах толщина льда составляет 18-72 см, что на 5-20 см меньше нормы.