Первый льготный заем на выполнение гособоронзаказа выдан в Иркутской области

Фонд микрокредитования Иркутской области выдал первый заем по новой программе поддержки предпринимателей для исполнения государственного оборонного заказа. Об этом в пресс-службе правительства региона.

Компания «Байкалсибтех» получила 5 миллионов рублей под 3% годовых на приобретение спецтехники. ООО «Байкалсибтех» работает в Усолье-Сибирском с 2009 года – компания занимается строительством дорог, дамб и промышленных помещений, грузоперевозками и транспортировкой ТБО, а также сдает в аренду спецтехнику.

На предприятии трудятся 240 человек. Специалисты строят на заказ дороги, работают на угольных разрезах, занимаются берегоукреплением. В основном работают на крупных промышленных объектах в Иркутской и Амурской областей, а также в других регионах страны.

Весной 2022 года ООО «Байкалсибтех» уже оформляли заем в фонде для пополнения оборотных средств. 1 февраля 2023 года компания получила заем для исполнения контракта на поставку продукции в рамках государственного оборонного заказа.