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Прокуратура направила в суд уголовное дело о сбросах химических отходов II класса в «Птичью Гавань» в Иркутске

Речь об отходах в виде 461 литиевой батареи общим весом более 4,6 тонн. Ущерб окружающей среде оценили в 1,4 млн рублей, рассказали в пресс-службы прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года сотрудники компании по утилизации опасных отходов привлекли двух мужчин, не осведомленных о преступном характере их действий, для вывоза химических отходов II класса опасности. Привлеченные лица разместили отходы в несанкционированном месте на особо охраняемой природной территории местного значения в Иркутске.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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