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Майнинговую ферму обнаружили на чердаке психиатрической больницы в Иркутске

Это создавало риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.

«На чердачном помещении психиатрической больницы над лечебными корпусами нелегально размещались две майнинговые фермы на 13 единиц оборудования», – прокомментировал начальник отдела прокуратуры Иркутской области Роман Киливник.

В связи с этим, прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности.

После вмешательства правоохранителей незаконная майнинговая деятельность пресечена, оборудование изъято.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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