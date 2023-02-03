Майнинговую ферму обнаружили на чердаке психиатрической больницы в Иркутске

Это создавало риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.
«На чердачном помещении психиатрической больницы над лечебными корпусами нелегально размещались две майнинговые фермы на 13 единиц оборудования», – прокомментировал начальник отдела прокуратуры Иркутской области Роман Киливник.
В связи с этим, прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности.
После вмешательства правоохранителей незаконная майнинговая деятельность пресечена, оборудование изъято.
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2 февраля 2023