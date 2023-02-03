Майнинговую ферму обнаружили на чердаке психиатрической больницы в Иркутске

Это создавало риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.

«На чердачном помещении психиатрической больницы над лечебными корпусами нелегально размещались две майнинговые фермы на 13 единиц оборудования», – прокомментировал начальник отдела прокуратуры Иркутской области Роман Киливник.

В связи с этим, прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности.

После вмешательства правоохранителей незаконная майнинговая деятельность пресечена, оборудование изъято.