От пианино до плотины ГЭС: стратегию развития промышленного туризма разрабатывают в Иркутской области

В Иркутской области формируется стратегия развития промышленного туризма. Об этом сообщила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун на стратегической сессии. Мероприятие прошло в рамках участия команды Приангарья в акселерационной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», которую проводит АНО «Агентство стратегических инициатив», совместно с РАНХиГС при Президенте РФ и Минпромторгом России.

В команду Иркутской области вошли представители минэка, Фонда развития промышленности, молодежного правительства, агентства по туризму, туристических компаний и десяти производственных предприятий. Все они проходили онлайн-обучение, эксперты помогали определиться с задачами, целевой аудиторией, рассказывали о механизмах продвижения турпродукта и многом другом. Следующим этапом стал четырехдневный тур по предприятиям Приангарья, участвующим в акселераторе.

– Так сложилось, что мы, сотрудники минэка, можно сказать, профессиональные промышленные туристы – мы регулярно посещаем предприятия региона ввиду своих полномочий. И видеть своими глазами, как из ничего создается что-то, очень интересно. Акселерационная программа АСИ – это уникальная возможность познакомить всех жителей страны с этими ощущениями и чувством гордости за нашу промышленность, потому что Иркутская область сейчас переживает вторую индустриализацию и нам есть чем гордиться. Мы благодарны предприятиям-участникам, что они нам доверились и включились в работу по программе, и конечно, экспертам, которые уже дали нам множество предложений, – сказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

В рамках стратегической сессии гости представили итоги своих визитов на шесть предприятий: «Усольские узоры», «Байкалкварцсамоцветы», «АзияМьюзикКомпани», «Элит Трейд», Иркутскую плотину и площадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте.

Каждое предприятие эксперты оценивали по уникальному, разработанному Агентством стратегических инициатив, чек-листу. Именно с результатов этого анализа начнется процесс оптимизации существующих маршрутов и разработка новых.

Они представили единую концепцию продвижения промышленного туризма региона со слоганом «Сибирь – сила России» и дали конкретные рекомендации каждому из предприятий. Среди прочего прозвучали идеи создания дома-музея ГЭС, цикла аудиоисторий «Как рождается пианино», интеграции промышленного в событийный туризм, формирования событийной повестки для продвижения промтуризма и создание оригинальной сувенирной продукции.

– Приезжая в Иркутскую область, мы, конечно, ожидали самых яркий впечатлений от Байкала. Но с самого первого дня предприятия региона установили очень высокую планку и ощущение «вау» выдержали до самого конца тура. У каждой компании есть мощные компетенции, которыми надо делиться – у каждого своя сила. Это сила людей, сила камней, сила энергии и так далее. И конечно, все это надо уже сейчас начинать встраивать в туристические маршруты, чтобы ездили не только на Байкал. То, что мы увидели в эти дни, действительно ценно, и это заставит путешественников задержаться в вашем регионе, – подчеркнула Наталья Кисельникова, куратор Иркутской области в рамках программы развития промтуризма.

Эксперты также рассказали, что ждет команду Иркутской области дальше в рамках акселератора. Итоги работы всех двадцати регионов подведут в Москве в апреле, где представители Приангарья презентуют свою стратегию развития промтуризма. В рамках финального мероприятия также можно будет посетить участников прошлогоднего акселератора и обменяться опытом.

Все участники, которые завершат обучение, будут представлены в федеральном онлайн-путеводителе по экскурсиям на предприятия, которое создало Агентство стратегических инициатив: https://promtourism.online/routes. Кроме этого их ждут различные информационные проекты, организованные совместно с российским обществом «Знание» и пресс-службой Минпромторга РФ.

В дальнейшем драйвером проекта развития промтуризма в Иркутской области станет агентство по туризму региона, которое должно помочь туристическим компаниям встроить промышленные объекты в существующие турмаршруты и создать новые.

Справка:

В числе экспертов – Наталья Кисельникова, разработчик методологии развития промтуризма АСИ; Александр Потапов, исполнительный директор агентства бизнес-туризма MICE MARKET; Денис Александров, руководитель проекта «Больше чем работа», который помогает российской молодежи посетить действующие системообразующие предприятия и пройти на них практику или программу стажировки; Амалия Акопова, основатель первого туроператора по аутентичной Армении с акцентом на промышленный и этногастрономический туризм, ведущая авторской программы о внутреннем туризме «Дома хорошо» на «Москва FM».