Страховки от серьёзных болезней чаще оформляют россияне в возрасте 30-45 лет

Так, доля россиян в возрасте от 30 до 45 лет составляет 56% от всех застрахованных по программе, старше 45 лет — 22%, от 18 до 29 лет — 12%, а детей — 10%. Примечательно, что мужчины и женщины в равной доле представлены среди застрахованных, выяснила СберСтрахование, проанализировав оформления полисов по соответствующей программе за 2022 год.

По статистике СберСтрахования, более 65% клиентов выбирают программу с максимальным набором рисков, предусматривающую как страхование на случай развития онкологии, необходимости кардио- и нейрохирургических операций, так и трансплантации костного мозга. При этом доля выбравших варианты с возможностью лечения за рубежом — 39%. Каждый четвёртый полис, по данным СберСтрахования, включает два и более застрахованных лиц.

СберСтрахование запустила программу « Защита от серьёзных болезней » в начале 2022 года. Она включает организацию и оплату медицинских и иных услуг на случай впервые выявленной в период страхования онкологии, а также возникновения потребности в проведении кардио- и нейрохирургических операций, трансплантации костного мозга. Клиентам доступно два варианта программы: первая предполагает лечение на территории России, вторая — в России, Испании, Южной Корее, Израиле, Турции. В случае если лечение не может быть проведено на территории стран, указанных в договоре, оно будет организовано в любом другом государстве, где это возможно. Страховое покрытие также различается — в зависимости от варианта программы. В первом случае лимит по рискам онкологии, кардио- и нейрохирургии составляет 6 млн рублей, а по трансплантации костного мозга — 20 млн рублей. По второй программе лимиты составляют 20 и 85 млн рублей соответственно.

Наталья Харина, директор по медицинскому страхованию СберСтрахования:

«4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Специалисты отмечают, что большой вклад в эффективность борьбы против серьезных заболеваний вносит информированность людей. Очень важно регулярно проходить обследования и, выявив первые признаки болезни, быстро среагировать. Именно страхование может помочь клиентам сберечь время и начать получать лечение без промедления. Также полис предусматривает возможность проверки диагноза и получения второго мнения уже во время лечения. Если же лечение потребовало много времени и не было завершено до окончания договора, то страховая компания гарантирует оплату лечения на еще 120 дней. Страховая защита в целом подразумевает комплексную поддержку, поэтому в покрытие включена и психологическая помощь».

Стоимость программы зависит от варианта программы и возраста клиента. Полис оформляется на три года, при этом оплата проводится каждый год равными суммами. Застраховать можно как взрослого до 67 лет, так и ребёнка от 0 лет. Приобрести полис можно на сайте СберСтрахования, Сбера, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В один полис можно включить до четырех человек.