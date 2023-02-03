Россияне все чаще выбирают китайские телевизоры

Специалисты ценового агрегатора Price.ru (входит в холдинг S8 Capital) проанализировали изменения на российском рынке телевизоров за 2022 год. Помимо общего удорожания большинства моделей, аналитики отмечают тенденцию замещения привычных брендов китайскими, а также общий рост спроса на покупку телевизоров в интернете.

Исследование было проведено на основании спроса на 30 млн товаров, которые продаются в интернет-магазинах по всей России и представлены на Price.ru.

Спрос перераспределяется в сторону китайских производителей

За прошлый, 2022 год, спрос на покупку телевизоров в интернете вырос на 12% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего российские потребители искали телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма (+18% и 23% соответственно). На 17% вырос спрос на LED телевизоры, на 29% – на телевизоры со smart tv.

«Smart-tv – это, фактически, мини-компьютер, встроенный в большинство современных телевизоров. Он позволяет выходить с устройства в интернет и пользоваться сотнями сервисов для просмотра видеоконтента, фильмов и сериалов, прослушивания музыки, – пояснил руководитель отдела аналитики и маркетинга Price.ru Денис Логанов. – LED – одна из самых современных технологий создания телевизоров, предлагающая высокое качество изображения. Поэтому не удивительно, что россияне все больше интересуются устройствами именно с этими параметрами».

Структура онлайн-спроса на различные бренды телевизоров в 2022 году начала смещаться в сторону новых для российского рынка производителей, как правило, китайских. Тем не менее, по абсолютным показателям онлайн-спроса в 2022 году все еще лидировали LG и Samsung. При этом, спрос на LG по сравнению с прошлым годом не изменился, а Samsung потерял 13%. В топ-10 брендов телевизоров также вошли Sony и Philips – спрос на них практически не изменился по сравнению с 2021 (-1% и +10% соответственно). Онлайн-спрос на телевизоры китайских производителей, которые раньше не фигурировали в шорт-листе покупателей, стал резко расти.

LG (0%) Samsung (-13%) Xiaomi (11%) Haier (75%) Sony (-1%) DEXP (25%) Philips (10%) TCL (61%) Hisense (116%) BBK (11%)

«Бывшие лидеры на рынке телевизоров за год либо не выросли, либо даже потеряли в спросе. Одновременный рост популярности «китайцев» дает нам возможность предположить, что в конце 2023 года мы увидим новую структуру распределения спроса на рынке телевизоров», – сказал Денис Логанов.

Кроме того, вырос спрос на российские бренды «Витязь» (+40%) и Hartens (+514%).

Дешевые телевизоры подорожали, дорогие – подешевели

В среднем телевизоры в 2022 году подорожали на 7-10%. Значительнее всего рост цен фиксируется в сегменте до 50 000 рублей, а средняя стоимость некоторых моделей LG и Samsung выросла более чем на 30%. Например, рост стоимости телевизора Samsung UE-24N4500 составил 49% по сравнению с 2021 годом (на конец 2022 года средняя цена этой модели на Price.ru – почти 21 000 рублей). Samsung UE-32N5000 подорожал на 36% (до 24 000 рублей), LG 32LM550B – на 31% (до 21 000 рублей), LG 32LM6350 – на 26% (до 30 000 рублей). Средние цены телевизоров некоторых брендов в российских интернет-магазинах снизились – как правило, это касается более дорогих моделей. Например, стоимость телевизора Sony XR-55A80J упала на 9% (до 137 755 рублей), телевизора Philips 58PUS8506 – на 9% (до 69 359 рублей), цена модели Sony KD-65X85TJ снизилась на 22% (до 107 730 рублей).

«Мы видим, что потребители достаточно придирчиво выбирают телевизоры премиального сегмента – сравнивают предложения интернет-магазинов, изучают технические характеристики», – отметил Денис Логанов.

Стоимость телевизоров от китайских производителей в 2022 году изменилась в диапазоне от -18% до +22%. Так, цена телевизора Hisense 55E76GQ упала на 18% (до 43 500 рублей), Haier 32 Smart TV MX – на 18% (до 18 200 рублей), Haier 75 Smart TV MX – на 14% (до 103 630 рублей), TCL 55P728 – на 12% (до 44 050 рублей). Некоторые модели тех же брендов, напротив, подорожали: Haier 65 Smart TV AX – на 16% (до 86 720 рублей), Haier LE24K6500SA – на 22% (до 15 110 рублей), TCL LED32D3000 – на 22% (до 15 660 рублей).