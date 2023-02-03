Уровень воды в Байкале снизят на 25 сантиметров

Это необходимо для предотвращения затоплений.

«За январь уровень Байкала опустился на семь см, задача на ближайшие три месяца – понизить его ещё почти на 25 см. Заблаговременно освобожденная ёмкость должна позволить пройти опасный период таяния снега без затоплений», – говорится в сообщении Росводресурсов.

По данным Росгидромета, в январе полезный приток воды в озеро составил 350 м3/сек – 110% нормы. На февраль прогнозируют 80% нормы – 240-440 м3/сек. Последний месяц зимы будет на 1-2 градуса теплее, чем в среднем. Превышение нормы ожидается и по осадкам.