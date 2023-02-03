Власти предлагают построить новые энергомощности в Усолье-Сибирском, чтобы создать условия для привлечения инвесторов

Власти Иркутской области предлагают построить новую генерацию в городе Усолье-Сибирское для развития химического кластера. Цель – обеспечить электроэнергией потенциальных предпринимателей, которые будут работать на площадке бывшего «Усольехимпрома». Об этом было заявлено на совещании по социально-экономическому развитию Усолья-Сибирского, которое провёл председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Фото с сайта правительства Иркутской области https://irkobl.ru/

– По поручению Президента России Владимира Путина на промплощадке идет ликвидация накопленного вреда окружающей среде. «Росатом» взял на себя обязательство завершить работы в 2024 году. Поэтому важно синхронизировать процессы, чтобы к окончанию рекультивации площадка была подготовлена для потенциальных инвесторов. Для этого нужны электрическая мощность и инженерные решения, – подчеркнул Константин Зайцев.

Как сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, основным источником электроснабжения и единственным теплоисточником в Усолье-Сибирском является Иркутская ТЭЦ-11. По данным Системного оператора единой энергетической системы, в данном энергорайоне наблюдается дефицит электрической мощности. Для обеспечения технической возможности подключения новых потребителей необходима реализация мероприятий по развитию системообразующей электрической сети 500 кВ, либо по строительству новой генерации.

Площадка бывшего «Усольехимпрома», в частности, рассматривается как перспективная для размещения завода по производству поликремния. Для этого необходима мощность 100 МВт с последующим увеличением до 500 МВт. Администрацией города Усолье-Сибирское была подана заявка на технологическое присоединение производственного объекта, но она требует доработки – необходимо согласовать с АО «СО ЕЭС» и сетевыми компаниями схему внешнего электроснабжения.

– Мы выработали стратегический план, который будет изучен профильными региональными министерствами и администрацией Усолья-Сибирского. Далее мы этот план утвердим и будем стремиться создать условия, необходимые для привлечения инвесторов и для устойчивого социально-экономического развития города, – сказал Константин Зайцев.

Напомним, что глава государства поддержал создание на площадке бывшего «Усольехимпрома» современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые рабочие места. Также в городе создают Федеральный центр химии. Как неоднократно подчеркивал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это стратегически важный проект как для Усолье-Сибирского, так и для всего региона в целом.

Напомним, что в соответствии с изменениями в ФЗ «Об электроэнергетике», с января 2023 года в отрасли вводится новая система планирования перспективного развития. Она предусматривает разработку генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, а также схемы и программы развития электроэнергетических систем России.