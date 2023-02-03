Объем экспорта из Иркутской области за год вырос на 22% – до $10 млрд

Объем экспорта из Иркутской области, по предварительным данным, в 2022 году составил более $10 млрд, что на 22% больше, чем в 2021-м, сообщили в региональном кабмине.

«Благодаря услугам Центра поддержки экспорта Иркутской области в 2022 году заключено 78 экспортных контрактов на общую сумму свыше 33 млн долларов США. С 2019 по 2022 годы заключено 237 экспортных контрактов на общую сумму 111 млн долларов США», – отметили власти.

В настоящее время выстраиваются новые логистические цепочки – создается транспортно-логистический центр в Ангарском городском округе. Также развивается собственный товарный знак Baikalnatural, зарегистрирован в России, Китае и Монголии.

По информации правительства, в 2022 году 190 предпринимателей участвовали в семинарах и акселерационных программах, по итогам заключено 13 экспортных контрактов. Более 200 предпринимателей участвовали в 15 бизнес-миссиях и 18 выставках в странах Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.