СК начал проверку после обнаружения майнинговой фермы на чердаке психбольницы в Приангарье

Следственное управление СК России по региону начало доследственную проверку по уголовной статье «Халатность» после обнаружения на крыше психиатрической больницы в Иркутском районе майнингового оборудования, сообщили в ведомстве.

Ранее в следственные органы поступила информация о том, что на чердаке медицинского учреждения нелегально размещалось майнинговое оборудование, подключенное к электрическим сетям психиатрической больницы над лечебными корпусами.

«Следователи СК выясняют все обстоятельства. На данный момент установлено физическое лицо, причастное к размещению майнинга в учреждении здравоохранения», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время майнинговое оборудование изъято. По факту случившегося прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности.