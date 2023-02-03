Новости

Минздрав Иркутской области рассказал, кто установил нелегальную майнинг-ферму в психбольнице

Читайте также:

СК начал проверку после обнаружения майнинговой фермы на чердаке психбольницы в Приангарье
3 февраля 2023
Майнинговую ферму обнаружили на чердаке психиатрической больницы в Иркутске
3 февраля 2023

Министерство здравоохранения Приангарья рассказало, кто обустроил незаконную майнинговую ферму на чердаке психиатрической больницы в Иркутском районе.

«Сотрудник, превышая должностные полномочия, действительно установил без ведома руководства медицинской организации оборудование для майнинга. По факту обнаружения оборудования проведено служебное расследование. В ближайшее время администрация медучреждения примет меры в отношении должностных лиц в связи с отсутствием контроля», – прокомментировали в ведомстве.

Минздрав региона также намерен провести собственную проверку по факту случившегося.

Напомним, доследственной же проверкой сейчас занялся СК по статье «Халатность». Кроме того, прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (151)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским
Иркутская область попала в «красную зону» по уровню инфляции
Издержки нефтегазовой отрасли Иркутской области в 2022 году выросли в 2,5 раза
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес