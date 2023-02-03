Минздрав Иркутской области рассказал, кто установил нелегальную майнинг-ферму в психбольнице

Министерство здравоохранения Приангарья рассказало, кто обустроил незаконную майнинговую ферму на чердаке психиатрической больницы в Иркутском районе.

«Сотрудник, превышая должностные полномочия, действительно установил без ведома руководства медицинской организации оборудование для майнинга. По факту обнаружения оборудования проведено служебное расследование. В ближайшее время администрация медучреждения примет меры в отношении должностных лиц в связи с отсутствием контроля», – прокомментировали в ведомстве.

Минздрав региона также намерен провести собственную проверку по факту случившегося.

Напомним, доследственной же проверкой сейчас занялся СК по статье «Халатность». Кроме того, прокуратура возбудила дело о нарушении требований пожарной безопасности.