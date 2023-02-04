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Подрядчика оштрафовали за срыв сроков строительства крытого катка в Иркутске

Суд приговорил подрядчика, который строит крытый каток в микрорайоне Университетском Иркутска, к штрафу за срыв сроков возведения объекта, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» объект, согласно установленным контрактным обязательствам, должен был быть достроен к ноябрю 2022 года, однако работы не были завершены.

Из-за срыва сроков прокуратура возбудила административное дело по статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика».

«В результате надзорного сопровождения прокуратуры строительство спортивного объекта было завершено», – уточнили в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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